75 лет без блокады

27 января исполняется 75 лет с момента полного снятия блокады Ленинграда.

Все меньше живых свидетелей тех страшных и героических лет .

Всё дальше дата снятия блокады.

Всё беззаботней мы живем, и всё меньше ценим то, что имеем…

Поэтому так важны воспоминания блокадников о том времени.

И как прививка от очерствения - свидетельство человека, живьем побывавшего в аду…

Блокадник Николай Павлович КУЛИКОВ не слишком хотел вспоминать эти тяжелые дни.

Подробности в видеосюжете:

Александр Волынцев