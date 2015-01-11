75 лет без блокады

27 января исполняется 75 лет с момента полного снятия блокады Ленинграда.
Все меньше живых свидетелей тех страшных и героических лет .
Всё дальше дата снятия блокады.
Всё беззаботней мы живем, и всё меньше ценим то, что имеем…
Поэтому так важны воспоминания блокадников о том времени.
И как прививка от очерствения - свидетельство человека, живьем побывавшего в аду…
Блокадник Николай Павлович КУЛИКОВ не слишком хотел вспоминать эти тяжелые дни.
Подробности в видеосюжете:
Александр Волынцев
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