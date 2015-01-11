О налоговых льготах

Налоговая инспекция сообщает, что налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.

Если физическое лицо, имеющее право на льготу, является собственником нескольких объектов налогообложения одного вида (например, двух квартир), это лицо до 1 ноября представляет в налоговый орган Уведомление. В нем указывается объект, в отношении которого будет применяться льгота. При отсутствии такого Уведомления освобождение предоставляется в отношении объекта с максимальной суммой налога к уплате.

Что касается земельного налога, то с 2017 года для физических лиц установлен налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости 6 (шести) соток по одному земельному участку. Вычет применяется для владельцев участков из числа льготных категорий: это пенсионеры, Герои Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий и других категорий граждан, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации.

В соответствии с законом Челябинской области от 28.11.2012 №114-ЗО «О транспортном налоге», пенсионеры, а также физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года, и многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в собственности которых находятся автомобили легковые с мощностью двигателя до 180 лошадиных сил (до 132,39 кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил (до 26,47 кВт) включительно, уплачивают налог по ставке 1 рубль с каждой лошадиной силы только в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика.