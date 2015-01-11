Евгений Щербаков поздравил победительницу конкурса «Ученик года — 2019»

Глава округа встретился с Полиной Левиной и поинтересовался у нее, насколько трудным было участие в конкурсе. Девушка ответила, что победить было непросто: все конкурсанты представили достойные программы.

Общение с Полиной Левиной состоялось в администрации округа в минувшую пятницу. На встрече также присутствовали заместитель главы Олег Ланге, начальник управления образования Любовь Горбунова, директор школы №21 Владислав Анисимов.

Евгений Щербаков подчеркнул, что независимо от того, насколько успешным для Полины станет выступление на региональном этапе конкурса, он высоко ценит её достижения:

– Победителями этого конкурса в разные годы становились учащиеся школы №29, школы №35, вы представляете школу №21. Это означает, что не так важен номер школы, как грамотный педагогический состав, участие и заинтересованность родителей, целеустремлённость самого молодого человека. Очень хорошо, что вы неравнодушный и ответственный человек, чем больше будет таких людей, тем лучше.

Рассказывая о своём участии в конкурсе, Полина подчеркнула, что ей было интересно общаться с номинантами из других школ, и выразила благодарность своей команде:

- У меня была лучшая группа поддержки: мои друзья были готовы реализовать любую идею, учить, заново переделывать что-то, если это было необходимо. Во время выступления я видела их в зале, и это придавало мне уверенности.

По отзывам педагогов, Полина с первого класса успешно учится в школе №21: она является прилежной ученицей, активно участвует в предметных олимпиадах, с удовольствие занимается общественной работой, входит в Совет старшеклассников школы, является волонтёром и Лидером Российского движения школьников. И к конкурсу «Ученик года-2019» Полина подошла с большой ответственностью:

- Меня не пугали трудности, я не боялась за себя, больше всего я волновалась за то, что мне надо представлять свою школу.

Участникам конкурса 2020 года Полина Левина пожелала быть смелыми, стараться проявить свою индивидуальность, и отнестись к этому проекту с душой.

В ходе встречи Евгений Щербаков подарил Полине два букета цветов (второй - для её мамы), книги об истории родного города.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38246/