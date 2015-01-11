23 января для жителей Озерского городского округа начальником Озерского отдела Управления Росреестра по Челябинской области Редкошеевой Л.Н. и заместителем начальника Чалой О.Ю. была проведена единая «Горячая линия» на тему «Новый порядок регистрации жилых домов, расположенных на землях ИЖС и садовых участках».

В ходе «Горячей линии» специалисты разъяснили вопросы, связанные с принятием новых федеральных законов, изменивших порядок оформления документов в отношении жилых домов, которые будут строиться или уже построены на земельных участках, предоставленных в целях индивидуального жилищного строительства, а также на садовых земельных участках.

Наиболее часто граждане задавали следующие вопросы:

Вопрос: что делать, если жилой или садовый дом на садовом земельном участке уже построен?

Ответ: до 1 марта 2019 года законодатель предусмотрел послабление для жилых домов и строений, если они располагаются на садовых земельных участках. Если такой дом уже построен, то до указанной даты права на домик могут быть зарегистрированы без направления уведомлений о планируемом строительстве и об окончании строительства. Гражданин вправе изготовить технический план на основании заполненной им декларации на объект и обратиться за регистрацией прав и кадастровым учетом на такой объект, оплатив государственную пошлину в размере 350 рублей.

Вопрос: что делать, если строительство индивидуального жилого дома либо садового дома уже начато, но не закончено, а разрешение на строительство не было вовремя получено?

Ответ: строительство индивидуальных жилых домов (такие располагаются на земельных участках, предназначенных для индивидуальной жилой застройки либо для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта) до 4 августа 2018 года предполагало получение разрешения на строительство. Строительство без получения соответствующего разрешения является самовольным со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Если разрешение на строительство индивидуального жилого дома не было получено своевременно, то законом предусмотрено, что до 1 марта 2019 года строительство таких объектов все же может быть узаконено путем направления в администрацию уведомления о планируемом строительстве объекта. В данном случае получение разрешения на строительство и на последующий ввод в эксплуатацию также не потребуется.

Также следует поступить и в случае строительства на садовых земельных участках в том случае, когда строительство начато, но не будет закончено да 1 марта 2019 года.

Вопрос: какие параметры садовых и жилых домов предусмотрены на сегодняшний день?

Ответ: жилой дом должен быть не выше трех этажей и высотой не более двадцати метров.

Вопрос: как признать садовый дом жилым домом?

Ответ: для признания садового дома жилым и жилого дома садовым с 01.01.2019 действует упрощенный заявительный характер. В соответствии с ним собственник представляет в органы местного самоуправления (непосредственно либо через МФЦ) утвержденный Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47 (с изменениями от 24.12.2018 г.) пакет документов вместе с заявлением, в котором указываются кадастровый номер садового или жилого дома и кадастровый номер земельного участка, на котором они расположены.

Решение о признании садового дома жилым или жилого дома садовым либо признание об отказе в признании должно быть принято органами местного самоуправления по результатам рассмотрения представленных документов не позднее чем 45 дней со дня их подачи.

Начальник Озерского отдела Управления Росреестра по Челябинской области Л.Н.Редкошеева.