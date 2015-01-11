В озерской школе работает лаборатория 3D моделирования

Глава округа познакомился с работой новой лаборатории по физике, которая была открыта в лицее №39 в этом учебном году. Евгений Щербаков убедился, что лаборатория открывает для учащихся широкий спектр возможностей.

Лаборатория 3D моделирования, проектирования и электрохимии была открыта, благодаря областной программе «Темп», а также гранту ФГУП «ПО «Маяк», который был получен лицеем №39 по итогам конкурса социальных проектов.

– Идея создания лаборатории родилась несколько лет назад. В прошлом году нам удалось приобрести необходимое оборудование, мебель, и лаборатория была запущена в работу, – рассказал директор лицея №39 Сергей Войтко. – Она нацелена на то, чтобы детям было интересно, чтобы они узнавали новые современные направления техники и технологии, осваивали 3D-моделирование, микропроцессоры, программирование, то есть те современные направления, которые востребованы сегодня в науке и практике.

Для учащихся лицея подготовлены программы как учебной, так и внеурочной деятельности. Занятия в лаборатории проходят ежедневно. Ребята изучают те направления, которые им интересны: электрохимию, моделирование, работают на 3D принтере. Оборудование лаборатории широко используется не только учащимися лицея, но и школьниками других образовательный учреждений. В частности, для проведения практической части государственной итоговой аттестации по физики для учащихся девятых классов. Кроме того, ежегодно на базе лицея №39 проходит неделя естествознания, в которой принимают участие дети от дошкольного возраста и до выпускников со всего округа.

– Это замечательная модульная лаборатория, – подчеркнул Евгений Щербаков. – Проект был осуществлён при поддержке области, градообразующего предприятия и администрации округа. Ребята могут здесь получать новые знания, расширять свои компетенции в области физики, химии, электрохимии, математики.

Мы видим, что лаборатория оснащена современным оборудованием, и, в частности, здесь есть 3D принтер. Ребята воодушевлены учёбой, готовятся поступать в лучшие учебные заведения, очевидно, что им нравиться, я думаю, что это самое главное.

Также глава округа отметил высокий уровень подготовки педагогического коллектива, и обратил внимание на то, что в Озерском городском округе высокий уровень образования обеспечивается во всех школах.

Как пояснила начальник управления образования Любовь Горбунова, в настоящее время в округе на базе образовательных учреждений открыты пять предметных лабораторий: по химии – на базе лицей № 39, по биологии – на базе лицея № 23, английскому языку – на базе школы №32, муниципальная лаборатория по химии на базе школы №24 и центр образовательной робототехники на базе школы № 38.

На базе предметных лабораторий проводятся муниципальные этапы всероссийских и областных олимпиад, Дни науки, консультации и курсы для подготовки к экзаменам и выездные школы.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38253/