Медведев выделил еще полмиллиарда на расселение дома, пострадавшего от взрыва в Магнитогорске

Правительство РФ выделит еще полмиллиарда рублей на расселение жильцов дома, пострадавшего от взрыва 31 декабря 2018 года в Магнитогорске, – целевые межбюджетные трансферты поступят в Челябинскую области в ближайшее время.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 24 января 2019 года.

Согласно распоряжению, подписанному главой правительства Дмитрием Медведевым, бюджетные ассигнования в размере 500 млн рублей предназначены для обеспечения новыми жилыми помещениями всех собственников и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, расположенных в многоквартирном доме 164 по проспекту Карла Маркса. Общая площадь жилых помещений, подлежащих расселению, составляет 23 тыс. 623,3 кв. м (в этот показатель не включена площадь утраченных жилых помещений подъездов 7 и 8, на расселение которых ранее из резервного фонда правительства было выделено 147 млн рублей).

Добавим, на расселение жителей дома также будет выделено 100 млн рублей из бюджета Челябинской области и 300 млн – из средств Магнитогорского меткомбината (ПАО «ММК»).

ЧП с обрушением жилого подъезда произошло рано утром 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек. Основной причиной трагедии называется взрыв бытового газа. На первом в 2019 году заседании правительства РФ 16 января президент России Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому полностью расселить пострадавший дом, также называлась примерная цена вопроса – около 1,3 млрд рублей. Решение главы государства поддержал также председатель совета директоров ММК, градообразующего предприятия Магнитки, Виктор Рашников, который заявил, что комбинат готов принять финансовое участие в расселении.

По поручению губернатора Бориса Дубровского после трагедии в Челябинской области проходит повсеместная проверка газового оборудования в жилых домах.

https://dostup1.ru/finance/Mikrofinansovye-kontory-ogranichili-v-protsentah-kotorye-mozhno-brat-za-zaymy-do-zarplaty_113153.html