«Клюква» покоряет Казань. И наоборот

Больше недели провели в Казани клуб карикатуристов «Клюква» во главе с президентом Н.Ф.Чернышёвым.

Время, проведенное в этом древнем городе в городе, было насыщенно и творчеством и не только.

«Клюква» приехала в Казань на открытие выставки легендарного художника-карикатуриста Вячеслава Бибишева, который был не просто планетарным художником, он был человеком мира.

«Клюквинцы» были покорены Казанью: «Какие замечательные люди живут в Казани! Какая же красивая столица Татарстана!» - до сих пор вспоминают они.

Озерчане ходили на выставки, знакомились с достопримечательностями города, с художниками. Попробовали знаменитые на весь мир «тунтерму», «чак-чак» и «эчпочмак».

В подростковых клубах «Лимонад» и «Лада» отец-основатель уральского клуба «Клюква» Николай Чернышёв провёл три мастер класса. Кроме того, провел юмористическую акцию «Нарисуй дружеский шарж».

«Во время этого мероприятия никто из нарисованных детей и взрослых не пострадал... и в больницу не попал. Смеялись все!» - вспоминает Николай Федорович.

А ещё Н.Ф.Чернышёв рассказал об уральском клубе «Клюква». О традициях и ближайших проектах творческого объединения, которое он возглавляет уже почти 34 года. Президент «Клюквы» поделился своим опытом работы с одарёнными детьми, выступил на круглом столе, который состоялся на открытии выставки в подростковом клубе с вкусным названием «Лимонад».

Предложение о совместных выставках клуба карикатуристов «Клюква» и клуба карикатуристов «Сабантуй» художники Татарстана поддержали.

В дар школе карикатур имени Славы Бибишева, клуб карикатуристов «Клюква» подарил методические материалы, две тематические выставки и творческие работы воспитанников.

«У нас очень дружеские отношения со средствами массовой информации, - рассказывает Н.Ф.Чернышёв, - особенно с республиканским юмористическим журналом «Чаян». Его возглавляет почти уже два десятилетия Рафаэль Халилуллов. Как ему и редакции удаётся в наше нелёгкое время сохранить всё на высоком уровне... знает только её главный редактор. Может нам когда-нибудь повезёт, и когда брякнет нашему клубу через полтора года 35 лет, выйдет, может быть, очень незаметная, малюсенькая заметочка про нашу развесистую «Клюкву» в журнале «Чаян»?» Поэтому мы не смогли удержаться и подарили самые-самые лучшие наши карикатуры этому замечательному периодическому изданию».

Познакомились «клюквинцы» и со студией мультипликации казанской школы карикатуристов и поразились, насколько интересные работы делают казанские дети! Это знакомство оказалось «заразно»: решено, что в «Клюкве» (и в г.Снежинске и г.Озёрске) попытаются сделать свои первые анимационные фильмы.

Что ж, будем ждать первых мультиков от «Клюквы»!

Александр Волынцев