Объемы продуктов здорового питания в потребительской корзине увеличат

Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии представил Министерству труда и социальной защиты РФ изменения, которые необходимо внести в потребительскую корзину. В ней должно увеличиться количество мяса, рыбы, овощей и фруктов.

"Содержание мяса и мясопродуктов должно быть больше на 5%, рыбы — на 16%, творога и яиц — на 14%, птицы — на 11%. Кроме того, необходимо увеличить количество овощей и фруктов — на 17%. При этом нужно сократить объем быстрых углеводов и жиров. Употребление хлеба, муки и растительных жиров стоит уменьшить на 1−6%. Плюс к этому должно быть снижено содержание поваренной соли (на 5%) и сахара (на 12%).

— подчеркивает замглавы ФИЦ питания и биотехнологи по научной работе Алексей Камбаров.

Набор продуктовой корзины был скорректирован при учете основных проблем россиян со здоровьем: диабет, лишний вес и ожирение.

Пересматривать потребительскую корзину будут в 2021 году. Цена на нее может вырасти 30%.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/obemy-produktov-zdorovogo-pitaniya-v-potrebitelskoy-korzine-uvelichat/