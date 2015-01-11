Тайна гибели группы Дятлова. Уникальный документ и новая версия

2 февраля в Екатеринбурге на конференции памяти группы Игоря Дятлова представят неопубликованный ранее уникальных архивный документ.

Руководитель фонда памяти Юрий Кунцевич, обнародует документ, который по его словам “подтверждает, что прокуратура знала о смерти группы до того, как ее начали искать”.

Уголовное дело по факту смерти туристов было возбуждено шестого февраля 1959 года, хотя искать группу начали только 20 февраля.

Кроме того, глава фонда выразил уверенность в том, что увиденное поисковиками 60 лет назад — “это, по сути дела, инсценировка”. “Там были такие факты, что трупы кто-то переворачивал”, — добавил Кунцевиц.

В январе 2019 года свою версию гибели группы туристов обнародовал житель Нижнего Тагила, радиолюбитель Валентин Дегтерев. Правда, она настолько необычная, что скорее добавляет еще больше загадок, чем ответов на вопрос, из-за чего погибли люди.

Отправной точкой этой версии послужило письмо непосредственного участника поисково-спасательной операции Николая Кузьминова, которое тот написал в газету “Уральский рабочий”. В нем говорится, что причиной гибели туристов стали огненные шары. Они появились в небе из-за проводимых в районе испытаний ракетных двигателей с водородом и метанолом. “Подрыв ракеты на небольшой высоте вызвал панику среди туристов. А пары метилового спирта вызвали опьянение и дезориентацию группы”, – отмечает радиолюбитель. Либо вспышка могла ослепить людей.

Свою версию радиолюбитель подтверждает ответом на запрос поисковиков от военных. Согласно этому документы, в 1959 году в квадрате, где были обнаружены тела, действительно проводились испытания ракет.

Уголовное дело о расследовании гибели группы Дятлова было закрыто с формулировкой: “Следует считать, что причиной их гибели явилась стихийная сила, преодолеть которую люди были не в состоянии”.

Однако, на сегодняшний день существует более 100 версий, что на самом деле послужило причиной смерти 9 человек на горном перевале.

Версий гибели туристов множество — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники. В расследовании гибели группы Дятлова участвуют более тысячи человек. Это специалисты из разных городов России. А также эксперты из-за рубежа – Японии, Испании, Вьетнама, Германии и других стран.

На перевале, который так и называют “перевал Дятлова” продолжают происходить случаи, которые только подогревают интерес к этому месту и гибели группы.

В январе 2016 года там было обнаружено еще одно тело. “Отшельник Олег из Челябинска” погиб от переохлаждения. Тело жителя Челябинска обнаружили пермские туристы, идущие по этому маршруту.

На предстоящей 2 февраля конференции фонд памяти группы Дятлова планирует представить альманах в двух томах объемом около 1000 страниц.

В первом томе будет опубликовано уголовное дело о гибели группы Дятлова. Во втором томе будут содержаться самые объективные по мнению участников фонда свидетельства и показания.

https://www.cheltv.ru/tajna-gibeli-gruppy-dyatlova-unikalnyj-dokument-i-novaya-versiya/