В Кыштыме задымился торговый центр

В Кыштыме произошло задымление в торговом центре на улице Карла Либкнехта – посетители и персонал самостоятельно эвакуировались из здания.

Очевидцы рассказали, что из здания вырывались клубы черного дыма. Как сообщил «Кыштымскому рабочему» начальник 38-й пожарной части Андрей Раскостов, произошло короткое замыкание электропроводки под обшивкой и оплавление утеплителя. Возгорания не последовало.

Помощь пожарных не потребовалась, так как тление прекратилось само собой.

https://dostup1.ru/accident/V-Kyshtyme-zadymilsya-torgovyy-tsentr_113245.html