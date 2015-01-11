В Кыштыме задымился торговый центр

В Кыштыме произошло задымление в торговом центре на улице Карла Либкнехта – посетители и персонал самостоятельно эвакуировались из здания.
Очевидцы рассказали, что из здания вырывались клубы черного дыма. Как сообщил «Кыштымскому рабочему» начальник 38-й пожарной части Андрей Раскостов, произошло короткое замыкание электропроводки под обшивкой и оплавление утеплителя. Возгорания не последовало.
Помощь пожарных не потребовалась, так как тление прекратилось само собой.
https://dostup1.ru/accident/V-Kyshtyme-zadymilsya-torgovyy-tsentr_113245.html
Ключевые теги: Кыштым, торговый центр, возгорание.
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