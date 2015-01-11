На Южном Урале стартует новый сезон по приему незарегистрированного оружия

В Челябинской области 19-й раз стартует профилактическое мероприятие «Оружие» – добровольно сдать незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы за вознаграждение можно будет со 2 февраля по 1 ноября 2019 года.

Государство также гарантирует освобождение от уголовной ответственности за незаконное хранение, правда только в том случае, если за сдаваемым оружием не тянется криминальный след.

Добровольно сдав оружие и боеприпасы, можно заработать от 2-6 рублей (за каждый патрон) до 35 тыс. – за переносной зенитно-ракетный комплекс. Минометы по данной программе стоят 15 тыс. рублей, пулеметы – 10 тыс., за сданное охотничье гладкоствольное ружье, включая обрезы, гражданин получит 4 тыс. рублей, охотничий карабин будет оценен в 7 тыс., травмат – 5 тыс., газовый пистолет – в 2 тыс. рублей. Оружие, не пригодное для использования по основному назначению, оценивается в размере 1/3 от установленного вознаграждения.

Финансирование программы осуществляется за счет средств регионального бюджета.

Добавим, в 2018 году более 350 южноуральцы добровольно сдали оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на 1,2 млн рублей.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-startuet-novyy-sezon-po-priemu-nezaregistrirovannogo-oruzhiya_113257.html