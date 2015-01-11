Глава округа потребовал усилить работу по уборке снега

Сегодня в ходе аппаратного совещания Евгений Щербаков обратил внимание ответственных служб на неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети после снегопадов. Управлению капитального строительства и благоустройства и подрядчику МП «УАТ» поручено принять срочные меры:

- Всем очевидно, что уборка идет медленно и плохо, - отметил глава, - на большинстве улиц техника до сих пор не появлялась. Муниципалитет полностью выполняет свои обязательства по оплате снегоуборочных работ, мы ждем от вас качественной работы.

Как пояснил директор МП «УАТ» Александр Лазуткин, во время снегопада на улицах города проводилась патрульная очистка основных магистралей. В течение дня убирались проезжие части улиц Кыштымской, Челябинской, Дзержинского, а также Озерского шоссе. По завершению работы на улице Дзержинского техника будет убирать улицу Октябрьскую и проспект Карла Маркса. Кроме того, вывозится собранный снег с проспекта Ленина. Работа дворников сегодня была сосредоточена на уборке автобусных остановок и пешеходных переходов.

В настоящий момент работа продолжается. Евгений Щербаков поручил УКСиБ и МП «УАТ» составить подробный график уборки улиц. Кроме того, телефонограммы о необходимости срочных снегоуборочных работ направлены во все управляющие компании муниципалитета.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38331/