В Челябинской области ЕГЭ-2019 напишут более 16 тыс. человек

Более 16 тыс. южноуральцев примут участие в государственной итоговой аттестации в 2019 году; 89% зарегистрировавшихся – выпускники текущего года.

Как и раньше, для получения аттестата им необходимо сдать два обязательных экзамена – русский язык и математику. Правда, со вторым предметом в этом году не все так просто: сдать одновременно и базовый, и профильный экзамен выпускники больше не имеют права. «Если участник, выбравший профильную математику, не смог сдать экзамен, ему вновь будет предложено решить, какой экзамен сдавать в резервный день – профильный или базовый. Если он вновь не сможет сдать профильную математику, то в дополнительные сроки его допустят уже только до сдачи базового уровня», – пояснила начальник Управления начального, основного и среднего общего образования министерства Елена Тюрина.

Наиболее популярным экзаменом по выбору традиционно стал ЕГЭ по обществознанию. В этом году в Челябинской области на него подали заявление 47% участников. Вторым по популярности в регионе стал экзамен по физике – 22%, от него чуть отстает биология – 21%.

Стабильно в регионе растет число сдающих экзамен по информатике и ИКТ. В прошлом году процент заявлений на участие в этом экзамене составил 12%, в этом году его планируют сдавать 15% участников.

Напомним, государственная итоговая аттестация в 2019 году пройдет в 3 этапа: досрочный (20 марта – 10 апреля), основной (27 мая – 1 июля) и дополнительный (в сентябре).

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-EGE-2019-napishut-bolee-16-tys-chelovek_113439.html