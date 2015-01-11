Губернатор наградил женщину, которая 4 дня кормила спасателей в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и уполномоченный по правам человека в регионе Маргарита Павлова вручили медаль «Спешите делать добро» Асие Качесовой, которая кормила спасателей и волонтеров на месте трагедии в Магнитогорске.

Асия Качесова четыре дня раздавала на морозе горячее питание у разрушенного дома, следила за соблюдением техники безопасности на площадке и подбадривала людей. В январе неравнодушные жители Магнитогорска решили отблагодарить женщину, собрали в соцсетях деньги и подарили ей швейную машинку.

Добавим, что медали из рук главы региона получили 20 южноуральцев, которые проявившим мужество, героизм и бескорыстную помощь людям в сложных жизненных ситуациях. В их числе: Алан Абдуллаев, Алексей Иванов, Рахим Гайыпов, Виктор Крылов – они первыми пришли на помощь людям после взрыва газа в доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске. Директор кафе «Грильяж» Анна Нархова одной из первых принесла в пункт питания бутерброды, выпечку и посуду.

Медали регионального уполномоченного по правам человека «Спешите делать добро» вручают на Южном Урале уже в шестой раз. За это время обладателями наград стал 61 человек.

https://dostup1.ru/society/Gubernator-nagradil-zhenschinu-kotoraya-4-dnya-kormila-spasateley-v-Magnitogorske_113478.html