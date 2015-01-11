На Южном Урале в период морозов работники ГИБДД помогли 20 водителям

На Южном Урале за сутки сильных морозов работники ГИБДД помогли 20 водителям.

В Челябинской области температура держится в районе аномально низких температур. Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области патрулируют загородные трассы, оказывают помощь водителям, попавшим в трудное положение на дороге. В сложной ситуации оказались 15 дальнобойщиков, 2 водителя неисправных автомобилей ВАЗ и «Газель», и три водителя легковых автомобилей, попавших в дорожно-транспортное происшествие.

«На федеральной трассе М5 в Саткинском районе у автомобиля «Скания» замерзло дизельное топливо. Инспекторы ДПС помогли отогреть топливную систему, и водитель продолжил движение. В Сосновском районе сотрудники ДПС помогли добраться семье, чей автомобиль ВАЗ заглох на дороге. Сотрудники ГИБДД, проверив возможные неисправности, попытались завести автомобиль, но это им не удалось. Тогда подцепили трос к неисправному автомобилю и отбуксировали его до места жительства», - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.

Добавим, что также была оказана помощь 6 пешеходам, оказавшимся на трассе в мороз, которым помогли добраться до дома.

http://www.chel.aif.ru/society/na_yuzhnom_urale_v_period_morozov_rabotniki_gibdd_pomogli_20_voditelyam