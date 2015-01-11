Зима и грипп взаимосвязаны. Ученые объяснили причины «зимних” эпидемий

Морозы крепчают, ночи становятся более длинными, приходит грипп.

Ученые выяснили – эта троица неразлучна.

Сезонная эпидемия гриппа разражается каждый год. И, как правило, совпадает с холодами.

“Уроки отменили, дети побудут дома, погуляют, сходят в кино и ни от кого в школе не заразятся”, – примерно так думает большинство родителей.

Однако, все не так просто. Оказывается вдыхая холодный, морозный воздух шансов заразиться гораздо больше.

Все дело в особенностях переноса вируса воздушно-капельным путем.

Свою догадку ученые подтвердили законами термодинамики. Согласно им относительная влажность холодного воздуха ниже, чем теплого. И даже если в холодное время года на улице идет дождь или снег, сам по себе воздух при этом будет суше, чем в теплый период.

А в сухом воздухе вирус гриппа чувствует себя лучше, чем во влажном.

Представьте себе, как мы чихаем.

Из носа и рта вырывается тонкая взвесь капель. При попадании во влажный воздух они остаются довольно крупными, и оседают на полу.

А вот в сухом воздухе эти капли распадаются на более мелкие частицы. Настолько мелкие, что они могут оставаться в “подвешенном” состоянии несколько часов или даже дней.

В сухом воздухе вирусы могут оставаться активными в течение нескольких часов, пока их кто-нибудь не вдохнет или не проглотит. И они начнут атаку на клетки носоглотки.

Ну и не стоит забывать про дополнительные факторы снижение иммунитета зимой и нехватка витамина D.

Все вместе это приводит как раз к “зимней” эпидемии. Каждый год в зимний сезон по всему миру гриппом заболевают до 5 миллионов человек. Около 250 тысяч человек от него умирают.

Еще одна опасность вируса заключается в том, что он очень быстро мутирует. У каждого следующего сезона – свой штамм. И антитела, выработанные в прошлом году, новый вирус не распознают.

Ученые рассчитывают на то, что понимание причин распространения гриппа в зимний период поможет выработать простые и действенные меры профилактики. Главные из которых – вакцинация и личная гигиена.

А увлажнение воздуха в своем жилище лишь один из дополнительных методов борьбы с гриппом.

https://www.cheltv.ru/zima-i-gripp-vzaimosvyazany-uchenye-obyasnili-prichiny-zimnih-epidemij/