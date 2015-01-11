Росатом в 2019 году будет утилизировать «атомные батареи» из Приморья

Предприятие госкорпорации "Росатом" "Производственное объединение "Маяк" в нынешнем году будет утилизировать радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГи), вывезенные ранее из Приморского края, сообщила газета "Вестник "Маяка" со ссылкой на генерального директора предприятия Михаила Похлебаева. Эта работа имеет большое значение для снижения риска радиационного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

РИТЭГи - источник электроэнергии, использующие тепловую энергию радиоактивного распада. РИТЭГи предназначались для электропитания необслуживаемых автоматически действующих средств навигационного оборудования — световых маяков, радиомаяков, светящих навигационных знаков, радиолокационных маяков-ответчиков, расположенных в труднодоступных районах морского побережья, где использование иных источников электропитания затруднительно или практически невозможно.

В 2018 году на "Маяк" из Приморья были вывезены свыше 30 отработавших РИТЭГов, в которых использовался радиоактивный изотоп стронций-90. Таким образом, Приморский край в 2018 был полностью освобожден от отслуживших свой срок этих "атомных батарей". "Никто не верил, что "Маяку" по силам провести такую сложную логистическую операцию", - сказал Похлебаев, слова которого цитирует "Вестник "Маяка". Утилизация РИТЭГов начнется на "Маяке" в нынешнем году, отметил Похлебаев.

"Маяк" - первый промышленный объект отечественной атомной отрасли. Он был создан для наработки оружейного плутония, необходимого для создания советского атомного оружия. Приоритетные направления работы "Маяка" в настоящее время — переработка отработавшего ядерного топлива, производство изотопов и средств радиационного контроля, выполнение государственного оборонного заказа.

https://ria.ru/20190207/1550531723.html