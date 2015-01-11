Судьба дома в Магнитогорске решится весной

Состояние уцелевших после взрыва подъездов изучают спецы «Пермгеорадара».

Георадиолокационные обследования конструкций десятиэтажного дома по пр. Карла Маркса, 164 провели специалисты из Перми. Их подключили к работе на прошлой неделе. Приезжие эксперты проверяли подъезды №1-6 и 9-12. Они уцелели после взрыва 31 декабря прошлого года. Тогда, напомним, в результате обрушений подъезда №7 погибло 39 человек. Основная версия следствия — бытовой газ.

В пресс-службе администрации Магнитогорска сообщают, что сейчас эксперты «Пермгеорадара» изучают полученные данные. Их документы войдут в итоговый аналитический отчет Магнитогорского «Гипромеза», занимающегося демонтажем обрушенного взрывом подъезда №7 и пострадавшего подъезда №8.

К 1 апреля станет ясно, что делать с домом. Тогда пройдет заседание межведомственной комиссии. Главное — определить, можно ли в доме жить дальше. Напомним, мнения жителей разделились. Есть желающие переехать, и государство готово им в этом помочь. Уже ясно, что на полное расселение дома требуется 900 млн руб. При этом, 500 млн руб — деньги федерального бюджета, 300 млн руб — средства областного бюджета а 100 млн руб готов выделить ММК.

Однако есть желающие остаться в родных стенах. Комплексное обследование дома и определить, можно ли в многоэтажке жить дальше.

Кстати, в Магнитогорске обсуждают, как увековечить память погибших. Предлагается, например, разбить сквер.

https://www.chel.kp.ru/online/news/3380296/