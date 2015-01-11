На Южном Урале стартует новый сезон работы мобильной поликлиники

В субботу, 9 февраля, состоится первый в 2019 году выезд бригады мобильной поликлиники Челябинской областной детской клинической больницы – медики планируют навещать малые города и сельские районы в выходные, чтобы на месте осматривать маленьких пациентов.

«Выездная поликлиника действует в детской областной больнице больше 20 лет. Южный Урал стал одним из родоначальников такой формы работы. Главная цель – приближение специализированной, высококвалифицированной медицинской помощи к жителям области. Не секрет, что в территориях не хватает детских врачей-специалистов, таких как нефролог, аллерголог, пульмонолог, гастроэнтеролог, ортопед, невролог и других. Чтобы попасть к ним на прием, родителям приходится везти детей в областной центр: отпрашиваться с работы, тратить время и средства», – рассказала главный педиатр Минздрава Челябинской области, главный врач ЧОДКБ Галина Киреева.

Состав мобильных бригад врачей-специалистов формируется на основании заявок, поступающих от руководителей педиатрических служб муниципалитетов. Нередко на выезды отправляются заведующие отделениями ЧОДКБ, кандидаты медицинских наук, сотрудники кафедр Южно-Уральского государственного медицинского университета. Осмотр доктора такого уровня – это помощь местному врачу в постановке клинического диагноза, разработке плана лечения и реабилитации. А для родителей – решение проблем с обследованием детей с выявленной патологией, понятные и доступные рекомендации не только по лечению, но также по вскармливанию, уходу, профилактике анемии, рахита, сколиоза, эндокринной патологии.

В состав бригад также включаются врачи функциональной и ультразвуковой диагностики, что существенно увеличивает эффективность осмотров. Такое обследование позволяет уточнить предварительный диагноз, дать рекомендации по дальнейшему обследованию ребенка на базе ЧОДКБ.

Отметим, в прошлом году врачи ЧОДКБ 54 раза выезжали к своим пациентам и осмотрели более 35 тыс. детей. На 2019 пока запланировано 53 выезда, причем в ряде территорий доктора будут принимать пациентов два дня подряд.

Первый выезд поликлиники на колесах состоится завтра, 9 февраля: челябинские врачи посетят Троицк. В следующую субботу, 16-го, выездная поликлиника примет маленьких пациентов в поселках Кундравы и Филимоново (Чебаркульский район).

https://dostup1.ru/medicine/Na-Yuzhnom-Urale-startuet-novyy-sezon-raboty-mobilnoy-polikliniki_113530.html