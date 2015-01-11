Эскроу-счет для застройщика. Эксперты рассказали об изменениях в законе о долевом строительстве

Банковские эксперты и специалисты Минстроя рассказали об изменениях в законе о долевом строительстве – в Челябинске прошел крупный семинар.

В семинаре приняли участи более 70-ти представителей строительных компаний Южного Урала. Им напомнили, что с 1 июля все денежные операции с дольщиками необходимо проводить с помощью так называемых счетов эскроу. Покупатель кладет на них деньги, которые продавец может забрать только после выполнения условий, заранее прописанных в договоре, а именно при завершении строительства. Банк как независимый посредник следит за выполнением этих условий.

Пока такие договоры на Южном Урале заключены для строительства пяти домов. Всего 2018 году в Челябинской области построили более полутора миллионов квадратных метров жилья. При этом 80 процентов всего объема многоквартирных домов возведено на деньги дольщиков.

https://www.cheltv.ru/eskrou-schet-dlya-zastrojshhika-eksperty-rasskazali-ob-izmeneniyah-v-zakone-o-dolevom-stroitelstve/