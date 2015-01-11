12 миллиардов выделят на поддержку регоператоров ТКО

С 1 января в России действует новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Занимаются вывозом, сортировкой и утилизацией мусора регоператоры. Чтобы финансово обезопасить их в начале работы, в Минприроды решили выделить 12 миллиардов рублей.

По планам ведомства, каждому региону направят сумму по потребностям. Проблемы могут возникнуть, считают эксперты, из-за массовых отказов россиян оплачивать новую услугу. На адаптацию населения закладывают полгода.

В настоящее время сложно оценить платежную дисциплину и убытки операторов, отметили эксперты. Согласно их прогнозам, доля неуплаченных платежей в России составит не более 15%. Специалисты опасаются нецелевого расходования бюджетных средств. По их словам, сведения об объемах образования ТКО и потребителях не всегда соответствуют действительности.

— сообщают «Известия».

Напомним, что до апреля 2019 года все регионы должны перейти на новую систему. Челябинская область сделала это в числе первых. Кластеры сформировали в 2018 году, тогда же установили новые тарифы.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/12-milliardov-vydelyat-na-podderzhku-regoperatorov-tko/