Более двадцати тысяч южноуральцев вышли на «Лыжню России»

В эту субботу, 9 февраля, по всей стране состоялась «Лыжня России» — масштабная акция, посвященная здоровому образу жизни. В этом году на лыжи встала 21 тысяча жителей региона. Также отметим, что впервые за несколько лет событие состоялось вовремя, хоть и было под угрозой срыва из-за наступивших на прошлой неделе холодов.

В эти выходные прошла 37 гонка «Лыжня России». В прошлом году было около 18 тысяч участников участников, а в этом — 21 тысяча. Самое большое количество участников оказалось в Челябинске — 7 тысяч человек, в Магнитогорске на лыжи встали 5 тысяч, и в Златоусте 4 тысячи человек.

— отметил заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Напомним, «Лыжня России» — всероссийская массовая гонка, в которой нет ограничений по возрасту или спортивным достижениям. Мероприятие проводится с 1982 в большинстве регионов России. Традиционно оно проходит во вторые выходные февраля.

https://www.1obl.ru/news/sport/lyzhnya-rossii-2019/