19 марта в ДК «Маяк» состоится конкурс творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «От сердца к сердцу».

«Задумайтесь, по данным Федеральной службы государственной статистики около 10% населения России – люди с ограниченными возможностями здоровья. Привлечь людей к занятиям художественным творчеством и поддержать желание внести в свою жизнь яркие краски - цель данного проекта» - уточнил директор МБУ «КДЦ» В.П. Кудревич.

Учредители и организаторы конкурса – Управление культуры администрации Озёрского городского округа Челябинской области, Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр», Общественные организации инвалидов города.

В 14.00 в фойе ДК «Маяк» откроется выставка прикладного творчества и изобразительного искусства, в 14.30 в малом зале состоится творческий концерт «Весь мир – театр».

Ежегодно фестиваль собирает большое количество участников и зрителей и хочется надеяться, что жители города придут поддержать таких талантливых и особенных людей.