Совфед одобрил закон о запрете взысканий с социальных счетов

Совет Федерации на пленарном заседании в среду, 13 февраля, одобрил закон о запрете взыскания долгов со спецсчетов, на которые будут зачисляться социальные выплаты.

Запрет на взыскание с социальных выплат действует и сейчас, но зачастую судебные приставы не знают источник поступления средств. Возникают ситуации, при которых уже после взыскания выясняется, что доходы относятся к социальным выплатам.

Закон обяжет работодателей указывать в банковских документах специальный код для социальных выплат. К таким выплатам относятся пенсии по потере кормильца, детские пособия, компенсации пострадавшим от ЧС и за причинение вреда здоровью в результате чрезвычайных ситуаций.

В случае если закон подпишет президент, он будет действовать с 1 июня 2020 года.

https://dostup1.ru/society/Sovfed-odobril-zakon-o-zaprete-vzyskaniy-s-sotsialnyh-schetov_113661.html