Эндогенные пожары в шахтах Копейска будут тушить до середины марта

В Копейске (Челябинская область) в режиме чрезвычайной ситуации приступили к ликвидации эндогенных пожаров на хвостохранилище выработанных угольных шахт, расположенных в районе озера Курочкино в Старокамышинске, – процесс, по прогнозам, займет от двух недель до месяца.

В настоящее время в зоне ЧС ведется очистка территории от снега: работают фронтовой погрузчик и трактор, к вечеру будет стянута дополнительно тяжелая техника.

«Необходимо расчистить подходы для техники, которая займется покрытием очагов возгорания несгораемым грунтом, а в дальнейшем приступит к консервации участков глиняным слоем», – рассказал руководитель ликвидации ЧС, начальник управления городского хозяйства администрации Копейска Марат Харисов.

По его словам, штабу по ЧС предстоит потушить локальные участки тления угольной породы общей площадью около одного гектара. Выявлено два крупных и четыре небольших очагов возгорания. Каких-либо трудностей ликвидаторы эндогенных пожаров не испытывают, внештатных ситуаций нет.

Добавим, в понедельник, 18 февраля, Роспотребнадзор предоставит в распоряжение администрации Копейска лабораторию для отбора проб воздуха.

«Если 21 февраля уровень вредных веществ в районе озера Курочкино не превысит ПДН, то режим ЧС будет снят. Но – обращаю внимание – работы будут продолжаться до полной ликвидации пожаров», – прокомментировал замглавы города Андрей Фалейчик.

Напомним, режим ЧС был введен 11 февраля в целях предотвращения ущерба здоровью людей и нарушения условий их жизнедеятельности. Обстоятельствами, послужившими для введения режима ЧС, стали жалобы жителей поселка Старокамышинск на смог и запах гари со стороны заброшенных и самовозгорающихся выработок угольных шахт.

https://dostup1.ru/society/Endogennye-pozhary-v-shahtah-Kopeyska-budut-tushit-do-serediny-marta_113709.html