Метеорит «Челябинск» отмечает 6-й день рождения на Земле

Ровно в 9.20 15 февраля 2013 года жителей Урала потрясла и напугала яркая вспышка в небе – тем, кто был в помещениях, показалось, что произошел скачок напряжения, правда, какой-то совершенно невероятной яркости. Еще минута – и Челябинск и его окрестности сотряс грохот, от ударной волны повылетали стекла, местами оконные рамы. Еще через пару минут телефонные сети зависли от бешеной перегрузки. Так вспоминают очевидцы, в том числе корреспонденты Агентства новостей «Доступ», день падения метеорита, впоследствии получившего название по имени напуганного города.

По счастливой случайности, от падения метеорита в Челябинске никто серьезно не пострадал – осколками стекол ранило около 1 600 человек, но чудом обошлось без смертей.

В числе «жертв» оказались местный цинковый завод, у которого в результате происшествия обрушилась кирпичная стена одного из корпусов, ледовая арена «Трактор», получившая механические повреждения стены, трубопрокатный завод, где ударной волной выбило стекла, а на одном из складов компании травму из-за упавшей стеновой панели получил работник.

Впоследствии ученые рассказали: диаметр небесного тела был около 17 метров, вес около 10 тонн, он вошел в атмосферу на скорости около 40 километров в секунду и взорвался на высоте около 30 километров. Небесный гость, возраст которого оценили в 1,2 млн лет, принес с собой 10 тыс. тонн загрязняющих веществ, которые попали в мезо-, термо- и ионосферу планеты. Однако климатических изменений это не повлекло.

По словам ученых, не упади болид в озеро или будь его траектория чуть круче, последствия были бы серьезнее не только для челябинцев, но и для всего Земного шара. По данным NASA, Южный Урал чудом не превратился в руины – если бы метеорит достиг поверхности земли, то на Челябинск обрушился бы удар, равный разрыву 20 хиросимских бомб.

Напомним, один из крупных осколков метеорита массой около 600 кг в октябре 2013 года подняли со дна озера Чебаркуль. Он хранится в Историческом музее и из-за испарения воды «похудел» уже более чем на сотню килограммов.

Летом 2017 года стало известно, что из музея пропал фрагмент небесного тела весом 2,5 кг. Это исчезновение обернулось для геолога-консультанта уголовным делом. Накануне 6-го дня рождения метеорита осколок возвращен в музей.

Метеорит «Челябинск» внесен в книгу рекордов Гиннесса.

https://dostup1.ru/society/Meteorit-Chelyabinsk-otmechaet-6-y-den-rozhdeniya-na-Zemle_113724.html