Меры по защите от утечек газа обсудили южноуральские депутаты

Не газ, а пороховая бочка. Порой, для взрыва достаточно зажженной спички или искры в неисправной розетке. После трагедии в Магнитогорске безопасность использования голубого топлива вызывает еще больше вопросов. Как можно контролировать невидимые частицы, и почему для этого необходимо внести поправки в законы.

Опрессовывать, проверять и только в крайних случаях принудительно отключать. Это обязательный список для любого дома, где есть газ. Но чаще всего даже просто контролировать, бывают или нет утечки, не получается, жалуются специалисты. Одни не пускают в квартиру, других не застать дома. И, бывает, владельцам есть что скрывать – устаревшие газовые плиты, изношенное оборудование. В Законодательном Собрании – заседание рабочей группы по защите от чрезвычайных ситуаций. Обсуждают, как не допустить повторения трагедии.

“Подготовить свои предложения или в законодательные акты области, или выйти на федеральный уровень, или в органы исполнительной власти. Чтобы был выработан план конкретных действий. В каком направлении будем двигаться в той или иной проблеме”, – говорит вице-спикер Законодательного Собрания Челябинской области Юрий Карликанов.

Проблема не меньше – забитая вентиляция. В таком случае скопившемуся газу просто некуда уходить. Проверка шахт, как и газа – тоже обязательна, но далеко не все управляющие компании помнят об этом. Кроме того, тысячи старых домов вообще нуждаются в серьезной реконструкции.

“По последним техническим нормативам котлы водогрейные газовые, которые раньше размещались в ванной, теперь размещаться там не должны”, – поясняет генеральный директор регионального оператора капитального ремонта Челябинской области Вадим Борисов.

Депутаты говорят о необходимости разработки и финансирования отдельной программы ремонта таких домов. А по итогам рабочей группы будут составлены предложения, какие поправки внести в законы, чтобы усилить контроль за потреблением газа, сделать его использование максимально безопасным.

https://www.cheltv.ru/mery-po-zashhite-ot-utechek-gaza-obsudili-yuzhnouralskie-deputaty/