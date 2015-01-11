В Челябинской области насчитали 20 тыс. больных ожирением

Роспотребнадзор рассматривает возможность признать незаконной талию больше 90 сантиметров.

Роспотребнадзор изучает опыт других стран в борьбе с ожирением. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава ведомства Анна Попова. Она отметила, что все жители Японии в возрасте от 40 до 75 лет каждый год обязательно проходят замер талии. Ее окружность у мужчин не должна превышать 90 сантиметров, у женщин — около 80 сантиметров. Людей с ожирением обязывают посещать регулярные консультации, а их работодателей штрафуют, рассказала Анна Попова.

Специалисты называют напряженной ситуацию с ожирением на Южном Урале. По словам заведующей отделом Челябинского областного центра медицинской профилактики Екатерины Кудрявцевой, по итогам диспансеризации в 2018 году в регионе у 16,5% пациентов — более 60 тыс. человек — выявили избыточный вес. Он определяется индексом массы тела. Для этого вес человека делят на рост в квадрате. Диагноз «ожирение» ставят, если индекс массы тела превышает или равен 30. В прошлом году в регионе насчитали свыше 20 тыс. больных ожирением, заявила Екатерина Кудрявцева.

«Диагноз избыточная масса тела и ожирение в настоящее время — всемирная эпидемия, которая является основным фактором риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Более 50% заболеваний кровообращения обусловлено избыточной массой тела. Как фактор риска избыточная масса тела является причиной таких заболеваний, как сахарный диабет, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, гипертония, атеросклероз и многие другие», — прокомментировала Екатерина Кудрявцева.

По словам специалиста, первичную помощь людям с избыточным весом оказывают участковые врачи во время приема. Если после измерения массы тела они замечают признаки ожирения, пациенту советуют следить за питанием и увеличить физические нагрузки.

http://echochel.ru/news/2019/02/14/78551/