14 южноуральских библиотек готовы освоить по 5-10 млн рублей на модернизацию

В Челябинской области более десятка библиотек заявили о намерении принять участие в национальном проекте «Культура». В его рамках на модернизацию каждого такого учреждения из федерального бюджета будет выделяться от пяти миллионов рублей, сообщила пресс-служба Челябинской областной универсальной научной библиотеки (ЧОУНБ, Публичная библиотека).

Как уточнили в ЧОУНБ, в феврале этого года уже 14 библиотек Челябинской области выразили желание поучаствовать в нацпроекте, в рамках которого к 2024 году планируется создание современной библиотечной инфраструктуры, подразумевающей внедрение в деятельность организаций культуры новых форм и технологий. На Южном Урале проектным офисом для координации подготовительной работы назначена Публичная библиотека. Федеральные инвестиции в участвующее в проекте учреждение составят от 5 млн до 10 млн руб., при обязательном условии финансирования из регионального бюджета капитального ремонта и благоустройства прилегающей территории. Средства из федеральной казны будут направлены на совершенствование внутреннего пространства, приобретение оборудования и мебели, оказание централизованных цифровых услуг, повышение квалификации персонала и т.д., уточняют в пресс-службе.

Для участия в проекте учреждения должны будут подготовить пакет документов (сметы на капремонт, план финансирования книжного комплектования), предоставить дизайн-проект, разработать концепцию модернизации и заполнить анкету.

Всего в России в рамках нацпроекта до 2024 года планируется модернизировать 660 модельных муниципальных библиотек. Ежегодно в проекте будут принимать участие 110 муниципальных учреждений, но не более 20-ти от региона.

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