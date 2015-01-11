Глава Озерска получил представление из-за забытого на веранде детсада ребенка

Глава Озерска (ЗАТО, Челябинская область) получил представление прокуратуры из-за забытого на уличной веранде детсада ребенка – установлено, что двухлетний малыш оставался один 50 минут, пока его не заметили прохожие.

«Проверкой выявлены нарушения, которые свидетельствуют о ненадлежащей организации работы, поскольку педагогическими работниками не принимались достаточные меры по контролю за детьми. Невнимательное отношение к воспитанникам могло стать причиной несчастного случая с ребенком. В этой связи главе Озерского городского округа внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства об образовании», – говорится в сообщении надзорного ведомства.+

Добавим, по данному факту доследственную проверку проводит СО по Озерску СУ СКР по Челябинской области. Ее результаты поставлены на контроль.

https://dostup1.ru/society/Glava-Ozerska-poluchil-predstavlenie-iz-za-zabytogo-na-verande-detsada-rebenka_113816.html