Энергетики МРСК Урала рассказали южноуральцам, что делать со счетами за январь 2019

Вниманию потребителей Челябинской области – энергетики МРСК Урала поясняют порядок действий по корректировке расчетов за январь 2019.

«Если расчет оплаты в квитанциях за январь был произведен по нормативу или среднему расходу электроэнергии, для выполнения корректировки в соответствии с фактически потребленным объемом электроэнергии таким потребителям необходимо передать актуальные показания с 15 по 22 февраля 2019 года. Компания произведет перерасчет начислений», – говорится в сообщении компании.+

Для совершения оплаты за январь 2019 года при подобном начислении потребители могут самостоятельно исчислить свое потребление, ориентируясь на те показания счетчика, которые они передали в январе. Полученный объем энергопотребления нужно умножить на действующий тариф. Эту сумму потребители могут оплатить любым удобным способом.

Напоминаем, что с 1 января 2019 года тарифы за электроэнергию в Челябинской области изменились. Для сельского населения и горожан, чьи квартиры в установленном порядке оборудованы электроплитами и (или) электроотопительными установками, стоимость электроэнергии составляет 2,23 рубля за киловатт-час. Для других категорий населения – 3,19 рубля за киловатт-час.

Компания также дала разъяснение по поводу формирования пени: «В единичных случаях в квитанциях за январь 2019 года могло сформироваться вторичное начисление пени, хотя по факту долга нет. Обращаем внимание жителей Челябинской области – вторично производить оплату пени не следует – компания произведет корректировку данных в следующих расчетных периодах».

Для связи с представителями компании и уточнения информации по пене потребители могут воспользоваться любым удобным способом:

- по телефону 8-800-25-01-220 (звонок бесплатный, внутренний «0»);

-через онлайн-чат на официальном сайте ОАО «МРСК Урала»;

-по электронной почте delo_sbyt74@che.mrsk-ural.ru.

https://dostup1.ru/society/Energetiki-MRSK-Urala-rasskazali-yuzhnouraltsam-chto-delat-so-schetami-za-yanvar-2019_113813.html