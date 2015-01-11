Восьмой случай бешенства на Южном Урале. Как обезопасить себя от смертельного вируса?

Еще один случай бешенства выявлен в Челябинской области. В этот раз зараженное животное — собаку — обнаружили в деревне Ключевка Чебаркульского района, информирует Управление Россельхознадзора по Челябинской области.

Всего же с начала 2019 года на территории региона выявили 8 случаев бешенства в 7 неблагополучных пунктах. Это почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году — тогда было зарегистрировано всего 3 случая.

«Принято распоряжение Правительства Челябинской области «Об установлении ограничительных мероприятий (карантин) по бешенству животных на территории неблагополучного пункта Челябинской области» в с. Синеглазово Копейского городского округа Челябинской области (лисица). Также будет установлен карантин по бешенству на территории д. Ключевка 2-я Чебаркульского муниципального района. Там была обнаружена бешеная собака. В ближайшие дни будет снят карантин по бешенству с. Тарутино Чесменского муниципального района, установленный из-за бешеной кошки», —сообщает пресс-служба Управление Россельхознадзора по Челябинской области.

Ранее карантин, длившийся с 11 по 15 февраля, был снят Копейске, где были обнаружены пара бешеных лисиц, а также на территории пастбища в Нагайбакском районе — там также была обнаружена рыжая хищница.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ БЕШЕНСТВА?

В первую очередь необходимо оградить себя от контакта с дикими и безнадзорными животными, в том числе кошками и собаками. Важно помнить, что бешенства передается от больных животных при укусах, царапинах, ослюнении, а также при уходе за больными животными, при снятии шкур с зараженных животных и разделке туш;

При обнаружении диких животных (или их трупов), а также гибели ваших домашних животных по неизвестным причинам, необходимо незамедлительно обратиться в ветеринарную службу;

Необходимо проводить ежегодную профилактическую вакцинацию против бешенства домашних питомцев для предотвращения заболевания.

«Людям, укушенным бешеными или неизвестными животными, местную обработку раны необходимо проводить немедленно или как можно раньше после укуса или повреждения; рану обильно промывают водой с мылом (детергентом) и обрабатывают 40—70-градусным спиртом или раствором йода, при наличии показаний вводят антирабический иммуноглобулин вглубь раны и в мягкие ткани вокруг неё, после местной обработки раны немедленно проводят специфическое лечение, которое заключается в лечебно-профилактической иммунизации антирабической вакциной», — добавили в Управлении Россельхознадзора по Челябинской области.

https://www.cheltv.ru/vosmoj-sluchaj-beshenstva-na-yuzhnom-urale-kak-obezopasit-sebya-ot-smertelnogo-virusa/