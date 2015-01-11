Власти знают, кто распространяет слухи о Борисе Дубровском

В администрации губернатора Челябинской области ответили на публикации, порочащие главу региона Бориса Дубровского, – статьи начали распространяться в анонимных телеграм-каналах и СМИ.

«В Челябинской области осенью текущего года пройдут губернаторские выборы. У самых различных людей есть свои бизнес-интересы в нашем регионе. Именно поэтому сегодня мы видим в федеральных, окружных СМИ и телеграм-каналах заказные статьи, цель которых – дискредитация и подрыв репутации действующего губернатора. Заказчика этой кампании мы знаем. Наша линия поведения сегодня предельно проста. Во главу нашей деятельности поставлены интересы жителей Челябинской области и выполнение прямых поручений президента России», – прокомментировали в пресс-службе Бориса Дубровского.

Отметим, что это не первая атака на южноуральского губернатора. Власти уже комментировали слухи об отставке Бориса Дубровского, которые периодически всплывают в СМИ. На днях телеграм-каналы снова отправили главу региона в отставку – она, по данным анонимных источников, якобы должна состояться весной. В администрации губернатора сообщали, что такие слухи регулярно появляются на протяжении последних лет.

https://dostup1.ru/politics/Vlasti-znayut-kto-rasprostranyaet-sluhi-o-Borise-Dubrovskom_113851.html