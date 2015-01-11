Пойдут по квартирам: в Магнитогорске начали обследовать строительные конструкции

В Магнитогорске (Челябинская область) началось обследование строительных конструкций пострадавшего от взрыва жилого дома – заключение по зданию вынесут не ранее 25 марта.

Сообщается, что обследование строительных конструкций жилых помещений пройдет во временно расселенных 5, 6, 9 и 10 подъездах. Собственникам жилья необходимо обеспечить доступ в квартиры специалистам магнитогорского «Гипромеза».

Работы будут проводиться в соответствии с графиком – с 9.00 до 17.00. 19 февраля сотрудники проверят 10 подъезд, 21-го – 5-й, 25-го – 6-й и 27-го – 9 подъезд.

Напомним, к 1 марта должны официально завершиться все работы по демонтажу 7 и 8 подъездов. К 25 марта ожидается выдача заключения по результатам экспертной оценки. Судьба дома решится 1 апреля на заседании межведомственной комиссии.

Рано утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске в подъезде жилого дома 164 по проспекту Карла Маркса прогремел взрыв, в результате чего произошло разрушение секции дома. Погибли 39 человек. В первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шестеро, в том числе двое детей, были обнаружены живыми при разборе завалов.

https://dostup1.ru/society/Poydut-po-kvartiram-v-Magnitogorske-nachali-obsledovat-stroitelnye-konstruktsii_113849.html