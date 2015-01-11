Болельщики «Трактора» встали на защиту своей команды

Участники движения «Сектор А» ответили недоброжелателям, выступающим с нападками на их любимый клуб.

Болельщики челябинского ХК «Трактор» выступили с открытым обращением, в котором потребовали прекратить атаки на любимую команду и не делать ее поводом сведения политических счетов.

Как говорится в открытом письме, выложенном на странице болельщиков в группе «ВКонтакте», в этом сезоне ведется планомерная атака на «Трактор» и его руководство.

«Так называемые урбанисты предлагают лишить «Трактор» финансирования, фактически убить единственную профессиональную команду с 70-летней историей, играющую на высшем уровне. Люди, радеющие за велосипедные дорожки в городе, где шесть месяцев лежит снег, предлагают лишить огромную армию болельщиков радости», — говорится в обращении.

Фанаты отмечают, что сейчас команда из-за огромного количества травм демонстрирует не самую лучшую игру, но от этого они не стали меньше любить свой клуб и по-прежнему в него верят. При этом отмечают, что движение в первых рядах готово выступить против руководства команды, если видит хамское отношение к болельщикам и нежелание что-то менять в лучшую сторону, как было в сезоне 2009/2010.

«Но если пойти на поводу у так называемых активистов-общественников, Челябинск может потерять самый главный позитивный бренд. Очевидно, что активность псевдодоброжелателей совпадает с выборным годом и несет прежде всего политическую окраску», — уверены болельщики.

Участники движения «Сектор А» не видят причин менять руководство, с которым «Трактор» в прошлом сезоне выиграл бронзовые медали. А команде, по их мнению, нужна поддержка болельщиков и всех здравых людей, по-настоящему радеющих за нее.

Свое обращение движение планирует оправить в Законодательное Собрание Челябинской области.

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