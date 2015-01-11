Почта России в Челябинской области изменит график работы

В праздничные дни, 23 февраля и 8 марта, южноуральские отделения Почты России будут работать в особом режиме.

В канун праздников почтовые отделения сократят работу на час.

В День защитника Отечества 62 отделения* будут обслуживать население по графику субботы, в Международный женский день – пятницы. Все остальные представительства Почты России работать не будут.

С 24 февраля и 9 марта все отделения начнут работу в обычном режиме.

Доставку пенсий и пособий в праздничные дни согласуют с местными отделениями Пенсионного фонда.

https://dostup1.ru/society/Pochta-Rossii-v-Chelyabinskoy-oblasti-izmenit-grafik-raboty_113855.html