Почта России в Челябинской области изменит график работы

В праздничные дни, 23 февраля и 8 марта, южноуральские отделения Почты России будут работать в особом режиме.
В канун праздников почтовые отделения сократят работу на час.
В День защитника Отечества 62 отделения* будут обслуживать население по графику субботы, в Международный женский день – пятницы. Все остальные представительства Почты России работать не будут.
С 24 февраля и 9 марта все отделения начнут работу в обычном режиме.
Доставку пенсий и пособий в праздничные дни согласуют с местными отделениями Пенсионного фонда.
https://dostup1.ru/society/Pochta-Rossii-v-Chelyabinskoy-oblasti-izmenit-grafik-raboty_113855.html
Ключевые теги: почта России, график работы, праздничные дни.
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