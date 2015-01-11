На Южном Урале ждут высокой заинтересованности в программе «Земский учитель»

В Челябинской области ожидается высокая заинтересованность в программе «Земский учитель» – по предложению главы государства она будет запущена с 2020 года.

Напомним, в своем послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин акцентировал особое внимание на необходимость снижения дефицита педагогов в сельской местности. Сделать это решено при помощи программы, аналогичной «Земскому доктору» – с 2020 года педагоги, переезжающие на село и в малые города, будут получать 1 млн рублей «подъемных».

По словам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, медицинская программа помогла привлечь в малые города и села региона врачей и фельдшеров, теперь дело за учителями.

«Программа "Земский учитель" будет привлекательна для педагогов. Это хорошая возможность не только профессионально развиваться, но и улучшить свои материальные, жилищные, условия. Правительство Челябинской области системно работает по программам инфраструктурного развития села, поддержки агропромышленного производства, поощряет привлечение специалистов для работы в сельской местности. Ремонтируются школы, детские сады, дома культуры и фельдшерско-акушерские пункты. Мы строим дороги, ведем газификацию, проводим интернет в отдаленные деревни. В этом году на эти цели также предусмотрены значительные бюджетные средства», – подчеркнул Борис Дубровский.

Челябинская областная организация профсоюза работников народного образования и науки инициировала проведение заседания трехсторонней комиссии по вопросу поддержки молодых педагогов на региональном и муниципальном уровнях. Встреча пройдет 26 февраля.

«Профсоюз всегда позитивно относится к решениям власти любого уровня, которые касаются развития социально-экономических условий и влияют на престиж профессии. На наш взгляд, такое предложение президента – очень вовремя, так как проблема привлечения молодых кадров актуальна. Но такая программа будет работать при условии развития всей инфраструктуры», – комментирует председатель областной организации профсоюзов Юрий Конников.

Кроме того, Владимир Путин добавил, что в регионах все еще существуют школы, где нет нормального отопления, водопровода и канализации. Отметим, что в Челябинской области в будущем учебном году планируется открытие двух школ после реконструкции: речь идет о школе № 4 Усть-Катава и школе № 1 Нязепетровска. В первой введут в эксплуатацию современный пристрой к зданию школы с отдельной входной группой. В Нязепетровске программа реконструкции включает три этапа: уже сделаны столовая на 100 посадочных мест, спортзал и учебный корпус с теплым переходом, в августе 2018 начался третий этап реконструкции основного здания школы, где не было капитального ремонта с момента открытия здания в 1955 году.

Средства были выделены по решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Введение в эксплуатацию обновленных зданий позволит школам перейти на обучение в одну смену.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-zhdut-vysokoy-zainteresovannosti-v-programme-Zemskiy-uchitel_113912.html