Ограничение движения на трассах в Челябинской области 23 февраля

В субботу, 23 февраля, на Южном Урале состоится ралли «Малахит», в рамках которого пройдут гонки пятого этапа Кубка России и первого – Открытого чемпионата Челябинской области.

Трасса проложена по дорогам Кыштымского, Карабашского и Озерского городских округов.

Как сообщили в пресс-центре Миндортранса Челябинской области, соревнования потребуют введения временного ограничения движения транспортных средств по следующим региональным автодорогам:

- Кыштым – Слюдорудник – Большие Егусты, на участке с 20-го по 27-й километр

- Карабаш – Белое Озеро – Косой Мост, на участке с 19-го по 23-й километр.

На обоих участках ограничение вводится 23 февраля с 16.00 до 21.00 по местному времени.

https://dostup1.ru/society/Ogranichenie-dvizheniya-na-trassah-v-Chelyabinskoy-oblasti-23-fevralya_113948.html