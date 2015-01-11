Ограничение движения на трассах в Челябинской области 23 февраля

В субботу, 23 февраля, на Южном Урале состоится ралли «Малахит», в рамках которого пройдут гонки пятого этапа Кубка России и первого – Открытого чемпионата Челябинской области.
Трасса проложена по дорогам Кыштымского, Карабашского и Озерского городских округов.
Как сообщили в пресс-центре Миндортранса Челябинской области, соревнования потребуют введения временного ограничения движения транспортных средств по следующим региональным автодорогам:
- Кыштым – Слюдорудник – Большие Егусты, на участке с 20-го по 27-й километр
- Карабаш – Белое Озеро – Косой Мост, на участке с 19-го по 23-й километр.
На обоих участках ограничение вводится 23 февраля с 16.00 до 21.00 по местному времени.
https://dostup1.ru/society/Ogranichenie-dvizheniya-na-trassah-v-Chelyabinskoy-oblasti-23-fevralya_113948.html
Ключевые теги: автогонки, перекрытие движения автотранспорта, Челябинская область, ОГО.
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