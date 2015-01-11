В Челябинской области построят Центр олимпийской подготовки по хоккею и не менее десяти крытых катков с искусственным льдом – планы на ближайшие несколько лет озвучил первый вице-губернатор Евгений Редин в ходе презентации Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина: философия и базовые принципы» (НППХ), состоявшейся в Челябинске.

Презентацию провели первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, главный тренер национальной сборной России Илья Воробьев, главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ и другие.

По словам Романа Ротенберга, благодаря использованию НППХ в обозримом будущем произойдет кардинальное обновление и преобразование системы подготовки российских хоккеистов.

«В настоящий момент работа над программой продолжается. Уже подготовлены разделы по обучению детей 6, 8 и 10 лет, основные процессы разработки планируем завершить в мае-июне текущего года. И сейчас для нас наступает самый ответственный этап – внедрение программы. Это целый комплекс мероприятий по качественному, всестороннему сопровождению и методическому обеспечению процесса. Дети в разных уголках страны в самое ближайшее время уже смогут обучаться хоккею на основе единых стандартов подготовки, учитывающих возрастные и физиологические особенности детского организма, и, конечно, в перспективе достичь высоких спортивных результатов», – цитирует Ротенберга официальный сайт ФХР.

По мнению Ильи Воробьева, программа «Красная Машина» – огромный шаг вперед для российского хоккея. «Это базовые данные для всех тренеров. База, которая будет постоянно обновляться. Для Челябинска и всего Уральского региона хоккей – большая любовь. Я убедился, когда работал в области, с какой радостью дети идут на катки, проводят там массу времени. Здесь очень высокий уровень тренировок. Готовят именно играющих хоккеистов, тех, на чью игру приятно смотреть и наслаждаться хоккеем», – прокомментировал Воробьев.+

Добавим, с практическими инструментами НППХ участников конференции познакомили на мастер-классе с участием 11-летних воспитанников хоккейной школы «Трактор», который прошел в соответствии со стандартами НППХ «Красная машина».

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-postroyat-Tsentr-olimpiyskoy-podgotovki-po-hokkeyu_113945.html