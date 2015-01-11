Озёрские гимнастки показали отличные результаты на Чемпионате УрФО

С 19 по 23 февраля в г. Екатеринбург прошел Чемпионат Уральского Федерального округа по художественной гимнастике.

В соревнованиях приняли участие спортсменки: из Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей, а так же ЯНАО и ХМАО-ЮГРА.

Команда Челябинской области, в составе которой выступала озёрская гимнастка - Милена Вершигора (Мастер спорта России), стала второй в командном зачете, уступив команде Свердловской области. В личном зачете Милена стала четвертой, и вошла в состав команды УрФО для участия в финале Чемпионата России по художественной гимнастике!

Исаева Софья - Кандидат в Мастера спорта, в составе сборной команды Челябинской области по групповым упражнениям заняла 2 место, выполнила норматив Мастера спорта России и так же, вышла на финал Чемпионата России!

Ещё одна замечательная, юная гимнастка Дана Денисова - кандидат в мастера спорта, стала призером Чемпионата УрФО, заняла почетное 2 место и вышла на финал Чемпионата России!

Поздравляем наших гимнасток - Дану, Софью, Милену и их тренеров - наставников клуба художественной гимнастики «Совершенство» Бобрикову Ирину Александровну, Виноградову Ольгу Владимировну, Петрыкину Светлану Евгеньевну с отличным результатом на Чемпионате УрФО.

Впереди у гимнасток ещё много стартов… Желаем девочкам успехов в финале Чемпионата России, и Побед!