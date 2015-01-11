Что благоустраивать в первую очередь, определят сами жители

Сегодня на официальном сайте органов местного самоуправления начато рейтинговое голосование, по результатам которого будет названа общественная территория, приоритетная для благоустройства в 2019 году.

В период с 00:00 часов 25.02.2019 г. по 23:59 часов 28.02.2019 г., круглосуточно, каждый озерчанин в возрасте до 14 лет может отдать свой голос за одну из пяти территорий, на которые разработана проектная документация.

В список территорий для голосования вошли пешеходная зона пр. Карла Маркса и пляж в конце ул. Иртяшской, а также три сквера: имени Б.В. Броховича, в поселке Метлино в районе улиц Мира и Центральной и сквер ДК «Энергетик» поселка Новогорный.

Проголосовать можно удаленно, в том числе, с мобильных устройств. Организаторами также предусмотрена возможность голосования в МБУ «Многофункциональный центр» по адресу проспект Ленина, 62.

Итоги будут поведены общественной комиссией и представлены главе округа. Территория, получившая наибольшее число голосов, станет приоритетной для благоустройства в 2019 году.

С эскизными проектами общественных территорий для голосования можно ознакомиться на сайте www.ozerskadm.ru в разделе «Формирование современной городской среды».

http://ozerskadm.ru/about/info/news/38500/