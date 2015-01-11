За месяц бензин в России подорожал на 0,8%

Средние цены на бензин в России в январе 2019 года выросли на 0,8%, сообщает Росстат.
Согласно опубликованным данным, цена на бензин марок Аи-92 и Аи-95 выросла в среднем по стране на 0,7% и составила 41,87 и 45,14 рублей за литр соответственно. В свою очередь бензин Аи-98, стоимость за литр которого составила 50,91 рубля, подорожал в среднем на 1%.
Цены на дизельное топливо по России за месяц выросли до 47,15 рубля, на 1,2%.
Примечательно, что цены самих производителей на бензин в январе этого года снизились на 19,1%, в результате чего средние потребительские цены на топливо превысили ценники производителей в два с половиной раза.
Также необходимо отметить, что в сравнении с ценами на топливо годичной давности, потребительские цены на бензин выросли на 9,8%, на «дизель» - на 15,1%.
Ранее в Роскачестве сообщили о фактах фальсификации бензина марки АИ-92 на автозаправочных станциях в Ставропольском крае.
http://www.aif.ru/money/economy/za_mesyac_benzin_v_rossii_podorozhal_na_0_8
Ключевые теги: бензин, цены, рост цен.
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