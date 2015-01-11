Жительница Кыштыма получила пенсию фальшивыми купюрами

Пенсионерка из Кыштыма принесла в полицию девять тысячерублевок. На каждой надпись: «не является платежным средством».

Женщина рассказала, что накануне она получила пенсию. О том, что купюры принадлежат не банку России, а банку приколов выяснилось позже.

Получив пенсию, бабушка убрала деньги в мешочек, а через несколько дней отдала их внуку. Парень просил у нее 16 тысяч на покупку телевизора. Обман обнаружился только на кассе в магазине. Об этом сообщает «Кыштымский рабочий» со ссылкой на пресс-службу кыштымской полиции.

Сейчас следователи выясняют каким образом у пенсионерки оказались липовые тысячные. Известно, что пенсию ей на дом приносит почтальон. Настоящие деньги старушка сможет вернуть только после того, как найдут виновных.

https://www.chel.kp.ru/online/news/3398350/