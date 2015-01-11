Незаменимые помощники. На Южном Урале набирают «Команду 2020”

“Команда 2020” – это проект подготовки волонтеров, которые будут работать на различных деловых форумах, в том числе и на саммитах стран ШОС и БРИКС.

Организаторы проекта подчеркивают, помощь понадобится более чем на сотне мероприятий. Желающим стать добровольцем “Команды 2020” нужно в совершенстве владеть иностранными языками, быть ответственным и приветливым, но и знать деловой этикет разных стран. Добровольцы будут заниматься организацией культурных и официальных мероприятий, помогать службам аккредитации, питания, безопасности и навигации участников. Проект подготовки волонтеров создан при поддержке губернатора и стартует завтра.

https://www.cheltv.ru/nezamenimye-pomoshhniki-na-yuzhnom-urale-nabirayut-komandu-2020/