Эксперты определили автомобили, которые ржавеют быстрее всего

Портал Carsweek.ru назвал марки автомобилей, которые начинают ржаветь уже через три года после покупки.

К сожалению, на первой позиции антирейтинга оказалась модель российского автопрома – внедорожник ульяновского завода УАЗ “Патриот”. Производитель автомобиля стоимостью более 700 тысяч рублей заявляет о решении проблемы, однако эксперты рекомендуют обрабатывать все проблемные места сразу после покупки машины.

Китайский Lifan X60 оказался на второй строчке антирейтинга. Однако отмечается, что проблема “рыжиков” характерна для автомобилей первого поколения. По словам экспертов, в новой генерации производителю удалось решить вопрос: улучшено качество железа, модернизированы технологии грунтования и покраски.

На третье место поместили LADA Granta из-за многочисленных жалоб владельцев: сколы на элементах подвески ржавеют даже после обработки.

Четвертое место антирейтига досталось французу Renault Duster. Краска на месте сварных швов деталей кузова не выдерживает поездок по бездорожью: из-за небольшого слоя она царапается и скалывается.

Замкнул пятерку китайский Geely Emgrand X7. “Рыжики” на кузове огорчают владельцев уже при пробеге в 10 тысяч километров.

https://www.cheltv.ru/eksperty-opredelili-avtomobili-kotorye-rzhaveyut-bystree-vsego/