Экстренные службы предупреждают об ухудшении погоды в Челябинской области.

Утром и днем 20 ноября в горных районах ожидаются снег, мокрый снег, местами – сильный, днем – гололедица от снежного наката, местами – сильная, слабые метели, в отдельных районах гололедно-изморозевые явления.

Также уточняется, что сильный снег – это когда за 12 часов выпадает от 6 до 19 мм осадков.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

В ближайшие сутки, как и сообщалось, прогнозируется прохождение активного атмосферного фронта. Он принесет осадки в виде снега, мокрого снега, днем на юге временами – с дождем.

https://dostup1.ru/society/Extrennye-sluzhby-preduprezhdayut-ob-uhudshenii-pogody-v-Chelyabinskoy-oblasti_183688.html