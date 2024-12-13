Мастер-класс. Новогодняя свеча.

9 декабря жители собрались, чтобы отдать дань уважения тем, кто с честью и мужеством защищал нашу страну, как в прошлом, так и в настоящем. В торжественном мероприятии приняли участие глава округа Сергей Гергенрейдер и председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков. Подробнее