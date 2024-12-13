Мастер-класс. Новогодняя свеча.

9 декабря жители собрались, чтобы отдать дань уважения тем, кто с честью и мужеством защищал нашу страну, как в прошлом, так и в настоящем. В торжественном мероприятии приняли участие глава округа Сергей Гергенрейдер и председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков. Подробнее
Мандарины — неотъемлемая часть новогоднего стола. Многие покупают их заранее и хранят в холодильнике. Но мандарины — тропические фрукты, и холод быстро их погубит. Эксперты Роскачества рассказали, как правильно хранить эти яркие плоды. Подробнее
Что может быть приятнее и милее подарка для родных и близких, сделанного своими руками? Один из вариантов такого сюрприза мы предлагаем в новом проекте "Мастер-класс" с нашей новой ведущей Анастасией Поддубной и мастером-декоратором Анной Чидакиной.