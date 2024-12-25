В центре внимания. Реализация социально-значимого проекта «Новые вершины».

22 декабря в рамках концертного сезона при поддержке социального инвестора Андрея Комарова на сцене театра драмы и комедии «Наш дом» выступил детско-юношеский симфонический оркестр Челябинской области под управлением заслуженного артиста России Валерия Уткина. Подробнее
Этой зимой в роли волшебников для воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, выступают АНО МПЦ "Рассвет" вместе с партнёрами ГЛК «Егоза» и спортивным залом «Gagarin». Они дарят ребятам возможность заниматься ОФП и сноубордингом в рамках проекта "Новые вершины". Подробности - в нашем сюжете.