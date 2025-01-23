Оперативная обстановка на 24.01.2025 год.

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Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций

на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня пятница 24 января 2025 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была -11° С

• атмосферное давление 756 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 58%

• ветер Юго-юго-Западный – 3 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП без пострадавших

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения Музрукова 36, Октябрьская 40 с 9час до окончания

2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Музрукова 36, Октябрьская 40 с 9час до окончания

К.Маркса 32-9п с 9 до 12 часов

Вниманию озерчан!

27 и 28 января 2025года будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска.

Будет проводиться проверка передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания.

Рекомендации водителям автотранспорта по безопасному вождению при неблагоприятных погодных условиях:

В случае снегопада, гололеда, тумана снижайте скорость.

При необходимости остановите транспортное средство.

На скользких участках дороги:

- применяйте торможение двигателем, либо комбинируйте его с резкими и кратковременными нажатиями педали тормоза, таким образом вы снизите скорость автомобиля, не теряя управления;

- соблюдайте дистанцию;

- избегайте резких маневров и поворотов руля.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в

норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 24 января 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, на севере области местами слабый снег, слабые метели, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -15, -20°, при прояснении до -25°, днём -7, -12°, на юге до -17°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая (ледовая) обстановка: На реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 146 обращений.

Информация предоставлена: https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60048/