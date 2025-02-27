Оперативная обстановка 28.02.2025 год.

фото:Freepik
Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня пятница 28 февраля 2025 года.
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была - 17 ° С
• атмосферное давление 748 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 82 %
• ветра нет
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе ДТП не зарегистрировано.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения
К.Маркса 32а-3п с 9 до 12 часов
Дзержинского 34, Гайдара 32,Матросова 38-4п, Гайдара 10-1,2п-ды, Дзержинского 53-2п с 9 до 13 часов
Иртяшская 13-4п с 9 до 14 часов
К.Маркса 32а-2п с 14 до 17 часов
2 В сетях электроснабжения
Ермолаева с 30 по 35 дома с 9 до 17 часов
Строительная 8, Блюхера 16, Царевского 13,14,Восточная 4 с 13 до 16 часов
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления
К.Маркса 32а-3п с 9 до 12 часов
Дзержинского 34, Гайдара 32,Матросова 38-4п, Гайдара 10-1,2п-ды, Дзержинского 53-2п с 9 до 13 часов
Иртяшская 13-4п с 9 до 14 часов
К.Маркса 32а-2п с 14 до 17 часов
Уважаемые озерчане!
В связи с проведением на территории Парка культуры и отдыха праздничного мероприятия «Масленица» 02.03.2025 года с 12 часов до 15 часов будет временно перекрыто движение транспортных средств с 11 часов до 15 часов 30 минут:
-на территории входной группы Парка культуры и отдыха со стороны пр. Ленина
-по пр. Ленина от ул. Музрукова до ул. Архипова
- по ул. Комсомольская от ул. Музрукова до ул. Парковая
-по ул. Парковая от пр. Ленина
1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий
на 28 февраля 2025 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Переменная облачность, без существенных осадков, местами туманы, изморозь. Ветер западный, юго-западный 1-6 м/с. Температура воздуха ночью от -14° до -19°, в низинах до -24°, днём от +2° до -3°, на юге до -8°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области лед
Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.
Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 198 обращений.
Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60375/