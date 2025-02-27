Оперативная обстановка 28.02.2025 год.

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Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня пятница 28 февраля 2025 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была - 17 ° С

• атмосферное давление 748 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 82 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе ДТП не зарегистрировано.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

К.Маркса 32а-3п с 9 до 12 часов

Дзержинского 34, Гайдара 32,Матросова 38-4п, Гайдара 10-1,2п-ды, Дзержинского 53-2п с 9 до 13 часов

Иртяшская 13-4п с 9 до 14 часов

К.Маркса 32а-2п с 14 до 17 часов

2 В сетях электроснабжения

Ермолаева с 30 по 35 дома с 9 до 17 часов

Строительная 8, Блюхера 16, Царевского 13,14,Восточная 4 с 13 до 16 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

К.Маркса 32а-3п с 9 до 12 часов

Дзержинского 34, Гайдара 32,Матросова 38-4п, Гайдара 10-1,2п-ды, Дзержинского 53-2п с 9 до 13 часов

Иртяшская 13-4п с 9 до 14 часов

К.Маркса 32а-2п с 14 до 17 часов

Уважаемые озерчане!

В связи с проведением на территории Парка культуры и отдыха праздничного мероприятия «Масленица» 02.03.2025 года с 12 часов до 15 часов будет временно перекрыто движение транспортных средств с 11 часов до 15 часов 30 минут:

-на территории входной группы Парка культуры и отдыха со стороны пр. Ленина

-по пр. Ленина от ул. Музрукова до ул. Архипова

- по ул. Комсомольская от ул. Музрукова до ул. Парковая

-по ул. Парковая от пр. Ленина

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 28 февраля 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Переменная облачность, без существенных осадков, местами туманы, изморозь. Ветер западный, юго-западный 1-6 м/с. Температура воздуха ночью от -14° до -19°, в низинах до -24°, днём от +2° до -3°, на юге до -8°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области лед

Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 198 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60375/